На Запоріжжі окупанти тікають від війни, – ОВА

Рашисти переховуються від війни у підвалах та зруйнованих будівлях

Відомо про 60 дезертирів

Підрозділи ФСБ Росії розшукують дезертирів зі складу окупаційних військ на території Запорізької області. Окупанти переховуються від війни у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

«За інформацією української розвідки, підрозділи ФСБ Росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктах російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка, Приморське, Гуляйполе, Кам’янське.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

До слова, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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