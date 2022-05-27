Рашисти тікають з війська попри погрози розстрілів – перехоплення СБУ

«Пацаны просто берут и уезжают», – розповідає окупант

Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

«Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в КамАЗ, а за ним еще восемь человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно», – розповідає військовий РФ своїй дружині.

Він додає, що хоче повернутися додому наприкінці травня, по завершенню дев'яноста днів, на які, за його словами, була розрахована «спецоперація».

Напередодні Служба безпеки України опублікувала аудіоперехоплення, де російський військовий розповідає своїй дружині про «зачистку» підвалів, у яких мирні українці ховаються від обстрілів.

Також російські командири брешуть Кремлю про свої «перемоги» в Україні. Наразі ворог активно обстрілює нібито вже «взяте» ним Довгеньке.