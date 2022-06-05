Росіяни тікають із поля бою, їх стримують кадировці та загороджувальні загони

Один з підрозділів росіян було затримано при спробі перетину кордону в районі пункту пропуску «Шияни»

Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих кадировців та посилений контроль з боку особістів та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску «Шияни» (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України.

Воєнна розвідка України оприлюднює список командного складу 30 омсбр 2 загальновійськової армії ЗС РФ, що діють на Лиманському напрямку і нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Україна має дані про умови утримання й можливості визволення з полону бійців полку «Азов» через комунікацію з ними розвідників Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.