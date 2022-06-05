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    Події в Україні

    Росіяни тікають із поля бою, їх стримують кадировці та загороджувальні загони

    Командування росіян приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами - Росіяни тікають із поля бою, їх стримують кадировці та загороджувальні загони
    Командування росіян приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами
    фото: ГУР МО/Facebook

    Один з підрозділів росіян було затримано при спробі перетину кордону в районі пункту пропуску «Шияни»

    Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих кадировців та посилений контроль з боку особістів та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску «Шияни» (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України.

    Воєнна розвідка України оприлюднює список командного складу 30 омсбр 2 загальновійськової армії ЗС РФ, що діють на Лиманському напрямку і нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

    Раніше повідомлялося, що Україна має дані про умови утримання й можливості визволення з полону бійців полку «Азов» через комунікацію з ними розвідників Головного управління розвідки Міноборони.

    Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

    Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ Міноборони війна полон Україна гелікоптер населення окупація #stoprussia
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    Росіяни тікають із поля бою, їх стримують кадировці та загороджувальні загони