Міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову

Обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих зможуть вивчати рідну мову, виявилися брехнею

На тимчасово окупованих територіях педагоги-зрадники пропонують школярам писати відмову від вивчення української мови та літератури. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров

«Школярам Бердянська педагоги-зрадники вже пропонують писати заяви на відмову від вивчення української мови та літератури. Не за горами такі ж заяви і від мелітопольських колаборантів. Тож всі обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею», – написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що проросійська влада на окупованих українських територіях вилучала зі шкіл літературу українською мовою. Відповідні акти опублікував журналіст Денис Казанський.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Євген Федоров запропонував створити в Росії інститут регулювання норм української мови. Відповідний лист він надіслав на ім'я голови Міністерства науки Валерія Фалькова. Парламентарій зазначив, що російська та українська мови схожі, оскільки «сформувалися на основі спільної давньоруської мови». Він заявив, що українська мова є невід'ємною частиною культури Росії, а в Криму вона має статус державної поряд з російською та кримськотатарською.