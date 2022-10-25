Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову
фото: з відкритих джерел

Обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих зможуть вивчати рідну мову, виявилися брехнею

На тимчасово окупованих територіях педагоги-зрадники пропонують школярам писати відмову від вивчення української мови та літератури. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров

«Школярам Бердянська педагоги-зрадники вже  пропонують писати заяви на відмову від вивчення української мови та літератури. Не за горами такі ж заяви і від мелітопольських колаборантів. Тож всі обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею», – написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що проросійська влада на окупованих українських територіях вилучала зі шкіл літературу українською мовою. Відповідні акти опублікував журналіст Денис Казанський.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Євген Федоров запропонував створити в Росії інститут регулювання норм української мови. Відповідний лист він надіслав на ім'я голови Міністерства науки Валерія Фалькова. Парламентарій зазначив, що російська та українська мови схожі, оскільки «сформувалися на основі спільної давньоруської мови». Він заявив, що українська мова є невід'ємною частиною культури Росії, а в Криму вона має статус державної поряд з російською та кримськотатарською.

Читайте також: Мовний омбудсмен: Навіть Харківська міськрада тепер веде телеграм-канал українською
Теги: Іван Федоров мова окупанти Мелітополь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша культура і є нашим найбільшим захистом
Чому українська мова завжди має значення
16 травня, 18:01
У Xbox з’являться українські облікові записи
У Xbox з’являться українські акаунти, а у консолей – українська мова, – Федоров
23 травня, 22:38
Проти Міхалкова в Україні порушено кримінальне провадження через його підтримку війни
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
25 серпня, 21:20

Наука та освіта

Сонячне затемнення в Україні: як це було (фото, відео)
Сонячне затемнення в Україні: як це було (фото, відео)
Міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову
Міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову
Після ракетної атаки Росії влада Рівного вирішила відправити школярів на канікули
Після ракетної атаки Росії влада Рівного вирішила відправити школярів на канікули
Помер ректор київського вишу
Помер ректор київського вишу
На війні загинув учитель початкових класів зі Львова
На війні загинув учитель початкових класів зі Львова
Лекції мовою агресора. Університет Каразіна потрапив у мовний скандал
Лекції мовою агресора. Університет Каразіна потрапив у мовний скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
506K
Головне за ніч: білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ
32K
Для чого рашисти збирають нові сили на території Білорусі – оцінка генерала
26K
Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)
25K
Віддати Крим та Донбас РФ? Американська експертка пояснила роль Ілона Маска в іграх Путіна
14K
ЗМІ хитрим способом підрахували справжню кількість мобілізованих у РФ
12K
25 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Сьогодні, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Вчора, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Вчора, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
23 жовтня, 09:09

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту