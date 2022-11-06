Окупанти в Мелітополі готують для своєї армії неповнолітніх

У школах дітей навчають за російськими підручниками, де історія переписана за методичками КДБ

Старшокласникам окупанти планують викладати початкову військову підготовку – готують до можливої участі в «добробатах»

Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі взялися за підготовку дітей для своєї армії. Рашисти організували навчання в школах за методичками КДБ, планують викладати «військову підготовку» та формують загони «Юнармії». Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Окупанти в Мелітополі мілітаризують дітей. Виховують з них вірнопідданих терористичної держави. Рашисти посилюють ідеологічний тиск на дітей і молодь на тимчасово окупованих територіях», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що старшокласникам окупанти планують викладати початкову військову підготовку – готують до можливої участі в «добробатах».

На базі фейкового університету формуються загони «Юнармії» – організації, що діє під крилом міноборони РФ і готує майбутнє «гарматне м’ясо» для армії окупантів і співробітників спецслужб.

«Пропаганда війни – це кримінальний злочин. А пропаганда війни серед неповнолітніх – це злочин проти людства», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.