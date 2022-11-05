Рашисти повернули пам’ятник Леніну в окупованому Мелітополі (фото)

Окупанти в Мелітополі повернули пам'ятник радянському вождю Леніну

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти повернули пам’ятник Леніну, який був демонтований ще у 2015 році. Про це повідомляє місцеве видання «РІА Мелітополь».

За даними видання, пам’ятник поставили в межах підготовки до сакрального для росіян «свята» 7 листопада – дня Жовтневої революції.

На відкритті пам’ятника був присутній, зокрема, місцевий колаборант Тарас Генов.

Фото відновленого пам'ятника з'явилися у Телеграм-каналі зрадника Володимира Рогова.

Пам’ятник Леніну у Мелітополі демонтували у 2015 році після тривалих суперечок між активістами Майдану та місцевими проросійськими елементами. Як нагадує видання, після демонтажу повалений Ленін зберігався на одному з комунальних складів.

За даними РІА Мелітополь, встановленням пам’ятника займалися інші зрадники – Олексій Тегімбаєв, який отримав від окупантів посаду директора фейкового департаменту будівництва та ЖКГ, та псевдодиректор КП «Жилмасив» Андрій Хрущ.

Нагадаємо, наприкінці вересня Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі міста та переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».

10 вересня на пам'ятнику імператриці Катерині ІІ в Одесі з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Імператрицю прирівняли до російського диктатора Путіна.

2 листопада на голову пам'ятника Катерині ІІ в Одесі невідомі надягли червоний ковпак ката, а до руки прив'язали зашморг.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов раніше проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.