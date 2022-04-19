Окупанти в Енергодарі призначили «директором» школи колишнього електрика

Голова «чеснота» Вадима Каретникова – він дуже любить «русскій мір»

В Енергодарі російські окупанти знайшли «ідеального» кандидата на пост «директора» в місцевій гімназії. Він – колишній електрик, повідомляє Запорізька ОВА.

Вадим Каретников, якого окупанти нещодавно закинули на місце «директора» Енергодарської гімназії №2, раніше працював електриком на місцевій АЕС.

Голова «чеснота» Вадима Каретникова – він дуже любить «русскій мір». На цьому все: чоловік взагалі не має профільної освіти, щоб бути директором школи. І до того ніколи не працював в таких закладах.

«Вадим Каретников – великий шанувальник «русского міра». Відомо, що жодного відношення до освітян він не має, як і не має профільної освіти для такої посади. Раніше ця особа працювала електриком на АЕС», – пишуть у Запорізькій ОВА.\

Нагадаємо, російські окупанти намагаються хазяйнувати в Енергодарі. Там вже створили самопроголошені «органи влади», які очолив головний колаборант Андрій Шевчик. Не дивно, що раніше він був депутатом Енергодарської міської ради від ОПЗЖ. Зараз загарбники намагаються зламати опір населення.