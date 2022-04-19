В Ізюмі військові РФ проводять примусову мобілізацію

Військові РФ змушують чоловіків з міста Ізюм воювати за окупантів

Також окупанти агітують чоловіків вступати до лав так званої «народної міліції».

Ворог примусово мобілізує для участі у війні проти України мешканців тимчасово окупованого Ізюма на Харківщині. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

За її словами, через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до бойових дій місцевих жителів тимчасово захоплених територій.

«У місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків. Відтепер прохід через блокпост чоловікам дозволяється лише за наявності військового квитка», – написала Денісова.

Вона додала, що окупанти вриваються до помешкань жителів Ізюма - шукають колишніх ветеранів АТО і громадських активістів.

Також військові РФ почали агітувати чоловіків вступати до лав так званої «народної міліції».

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив про те, що рашисти намагаються атакувати на Ізюмському напрямку.

Агресор діє окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ.