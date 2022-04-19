«Прощавай, немита Росія». Компанія Henkel йде з РФ

Росіяни після виходу компанії з ринку ризикують залишитися без прального порошку, дитячих підгузків та засобів інтимної гігієни

Henkel забезпечувала Росію побутовою хімією, косметикою та засобами індивідуальної гігієни

Компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Свою діяльність у РФ Henkel ухвалив рішення припинити на тлі російської агресії в Україні.

«Henkel прийняла рішення припинити діяльність у Росії і має намір тісно співпрацювати з командами у Росії, щоб зробити цей процес упорядкованим», − йдеться в офіційній заяві.

Як повідомляється на сайті компанії, всі 2500 співробітників Henkel у РФ поки продовжують працювати й отримуватимуть зарплату.

Зауважимо, лише у березні понад 200 компаній заявили про зупинення роботи в Росії. Серед них − Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple та інші.

Нагадаємо, раніше мережа «Ашан» наважилася піти з Росії.

У компанії до останнього заявляли, що французька мережа супермаркетів «Ашан» планує зберегти свою діяльність на території Росії попри заклик президента України Володимира Зеленського покинути ринок агресора.