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    «Прощавай, немита Росія». Компанія Henkel йде з РФ

    Росіяни після виходу компанії з ринку ризикують залишитися без прального порошку, дитячих підгузків та засобів інтимної гігієни - «Прощавай, немита Росія». Компанія Henkel йде з РФ
    Росіяни після виходу компанії з ринку ризикують залишитися без прального порошку, дитячих підгузків та засобів інтимної гігієни
    фото з відкритих джерел

    Henkel забезпечувала Росію побутовою хімією, косметикою та засобами індивідуальної гігієни

    Компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

    Свою діяльність у РФ Henkel ухвалив рішення припинити на тлі російської агресії в Україні.

    «Henkel прийняла рішення припинити діяльність у Росії і має намір тісно співпрацювати з командами у Росії, щоб зробити цей процес упорядкованим», − йдеться в офіційній заяві.

    Як повідомляється на сайті компанії, всі 2500 співробітників Henkel у РФ поки продовжують працювати й отримуватимуть зарплату.

    Зауважимо, лише у березні понад 200 компаній заявили про зупинення роботи в Росії. Серед них − Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple та інші.

    Нагадаємо, раніше мережа «Ашан» наважилася піти з Росії.

    У компанії до останнього заявляли, що французька мережа супермаркетів «Ашан» планує зберегти свою діяльність на території Росії попри заклик президента України Володимира Зеленського покинути ринок агресора.

    Теги: росія санкції війна
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    «Прощавай, немита Росія». Компанія Henkel йде з РФ