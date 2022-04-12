  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рашисти поділили українців на чотири категорії – голова військової адміністрації

    Рашисти поділили українців на чотири категорії – голова військової адміністрації
    фото з відкритих джерел

    У Запорізькій області повністю тимчасово окуповано російськими військами два райони: Мелітопольський і Бердянський

    Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що окупанти поділили українських людей на чотири категорії: «націоналісти», прихильні до України, «нейтральні» та «вата». Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Хер вам, а не Херсон». Чому Путіну не вдається повторити «русскую весну»?

    За його словами, найбільше дістається людям, які займають активну громадянську позицію – на них тиснуть, затримують, б’ють, влаштовують інсценовані розстріли. Також ворог бере «на відпрацювання» цілі населені пункти: ходять із хати в хату та «промивають мізки», роблять обшуки.

    Старух заявив, що противник не просто тероризує наших людей, він викрадає посадовців, журналістів, підприємців. У Запорізькій області така доля спіткала понад сотню людей: їх залякували, схиляли до співпраці. Деяких утримуються в окупованому Донецьку, більшість в поліцейських відділах Мелітополя та Бердянська.

    «За інформацією наших громадян з місць, ці процеси координують російські спецслужби, активну участь у процесі беруть кримські зрадники, які у 2014 році перейшли на бік Росії. Проте у Мелітополі, Бердянську та Енергодарі ворог безуспішно намагається створити фейкові органи влади», – зазначив голова військової адміністрації.

    Додамо, що у Запорізькій області повністю тимчасово окуповано російськими військами два райони: Мелітопольський і Бердянський. Також знаходиться під окупацією значна частина Василівського і частина Пологівського районів. Ситуація по різних територіях протягом місяця швидко змінювалася, враховуючи, що в область ворог зайшов вже у перший день війни.

    Як відомо, в Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти поділили українців на чотири категорії – голова військової адміністрації