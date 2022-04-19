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    Події в Україні

    Зеленський пропонує продовжити воєнний стан

    Зеленський пропонує продовжити воєнний стан
    фото з відкритих джерел

    Текст документу на сайті парламенту поки відсутній

    Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про продовження дії воєнного стану в Україні. Текст документу на сайті парламенту поки відсутній.

    Зазначимо, термін дії воєнного стану спочатку мав закінчитися 25 березня. Однак після цього Рада продовжила воєнний стан ще на 30 днів.

    Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю і алкоголем, заборона на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

    Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення.

    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну.

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    Теги: росія окупанти армія війна воєнний стан Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    Зеленський пропонує продовжити воєнний стан