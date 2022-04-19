Зеленський пропонує продовжити воєнний стан

Текст документу на сайті парламенту поки відсутній

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про продовження дії воєнного стану в Україні. Текст документу на сайті парламенту поки відсутній.

Зазначимо, термін дії воєнного стану спочатку мав закінчитися 25 березня. Однак після цього Рада продовжила воєнний стан ще на 30 днів.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю і алкоголем, заборона на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну.

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