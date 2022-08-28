Окупанти в «ЛНР» підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня

Учителі з так званої ЛНР отримали детальну пропагандистську інструкцію

Учителі отримали структурний план уроку на тему «Моя історія»

Рашисти з так званої ЛНР підготували до 1 вересня розлогий багатосторінковий документ під назвою «Структурний план уроку на тему «Моя історія». Планується, що саме з нього почнеться навчання школярів на тимчасово окупованих територіях в новому році. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Загалом запропонований «план» являє собою традиційну солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Ленін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено.

Більшість цитат зі згаданого документу суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.

«Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність «Серцевинної Землі» – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром».

Довідково: хрещення Русі відбулось в Києві. В Херсонесі хрестили самого Володимира.

«Стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію».

«Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві».

Довідково: обидва російських міста молодші за Київ.

«Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових «українських» слів».

«Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла «Україна імені Володимира Ілліча Леніна»… Українська мова нав'язувалась людям насильно».

Довідково: радянська влада продовжувала політику російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови.

«Багато було тих, хто переписався в українці з кар'єрних міркувань – наприклад, майбутній генеральний секретар ЦК КПРС, багаторічний голова СРСР Леонід Ілліч Брежнєв, в анкетах 1920-х років був записаний «великоросом», а в анкетах 1930-1950-х років. – «українцем».

Довідково: єдина національність, яка сприяла кар’єрі в радянському союзі – росіянин.

«Післявоєнна радянська Україна була тишком-нишком захоплена цим злом, яке роздувалося іноземною пропагандою, в якій особливо витончувалися бандерівці, що осіли в Канаді».

«Перетворення України на «анти-росію» велося українською владою під прямим тиском США, ЄС та НАТО».

«Напружена боротьба, яка вимагає віддачі всіх сил, не може не закінчитися перемогою і звільненням наших земель і наших людей від терору бандерівців».

Відтак, одним з перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти.

Раніше президент РФ Володимир Путін придумав, як змусити українців на окупованих територіях відправляти дітей до шкіл, якими будуть керувати рашисти.

Як відомо, окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.