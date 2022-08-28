Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти в «ЛНР» підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти в «ЛНР» підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня
Учителі з так званої ЛНР отримали детальну пропагандистську інструкцію
фото з відкритих джерел

Учителі отримали структурний план уроку на тему «Моя історія»

Рашисти з так званої ЛНР підготували до 1 вересня розлогий багатосторінковий документ під назвою «Структурний план уроку на тему «Моя історія». Планується, що саме з нього почнеться навчання школярів на тимчасово окупованих територіях в новому році. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти в «ЛНР» підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня фото 1

Загалом запропонований «план» являє собою традиційну солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Ленін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено.

Окупанти в «ЛНР» підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня фото 2

Більшість цитат зі згаданого документу суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.

  • «Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність «Серцевинної Землі» – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром».

Довідково: хрещення Русі відбулось в Києві. В Херсонесі хрестили самого Володимира.

  • «Стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію».
  • «Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві».

Довідково: обидва російських міста молодші за Київ.

  • «Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових «українських» слів».
  • «Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла «Україна імені Володимира Ілліча Леніна»… Українська мова нав'язувалась людям насильно».

Довідково: радянська влада продовжувала політику російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови.

  • «Багато було тих, хто переписався в українці з кар'єрних міркувань – наприклад, майбутній генеральний секретар ЦК КПРС, багаторічний голова СРСР Леонід Ілліч Брежнєв, в анкетах 1920-х років був записаний «великоросом», а в анкетах 1930-1950-х років. – «українцем».

Довідково: єдина національність, яка сприяла кар’єрі в радянському союзі – росіянин.

  • «Післявоєнна радянська Україна була тишком-нишком захоплена цим злом, яке роздувалося іноземною пропагандою, в якій особливо витончувалися бандерівці, що осіли в Канаді».
  • «Перетворення України на «анти-росію» велося українською владою під прямим тиском США, ЄС та НАТО».
  • «Напружена боротьба, яка вимагає віддачі всіх сил, не може не закінчитися перемогою і звільненням наших земель і наших людей від терору бандерівців».

Відтак, одним з перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти.

Раніше президент РФ Володимир Путін придумав, як змусити українців на окупованих територіях відправляти дітей до шкіл, якими будуть керувати рашисти.

Як відомо, окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав. 

Теги: росія «ЛНР» пропаганда війна Україна окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові так званої «ЛНР» відмовляються воювати за «ДНР»
Скандал: армія «ЛНР» знову відмовляється воювати за «ДНР»
16 серпня, 01:16
Направлено до суду обвинувальний акт щодо «омбудсмена ЛНР»
Справу «омбудсмена ЛНР» передано до суду
Вчора, 06:28
Рашисти проводять пошук рашистів-дезертирів 
Терористи оголосили «загальну мобілізацію» в «ЛНР»
22 серпня, 19:51

Події в Україні

Міноборони показало, хто вночі порушує спокій російських міст (фото)
Міноборони показало, хто вночі порушує спокій російських міст (фото)
Вибухи в окупованій Новій Каховці: горить завод «Сокіл» (фото, відео)
Вибухи в окупованій Новій Каховці: горить завод «Сокіл» (фото, відео)
Окупанти в «ЛНР» підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня
Окупанти в «ЛНР» підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня
Влада попередила жителів Зеленодольська про небезпеку
Влада попередила жителів Зеленодольська про небезпеку
Росіяни «високоточною» ракетою знищили громадську вбиральню на Херсонщині
Росіяни «високоточною» ракетою знищили громадську вбиральню на Херсонщині
В окупованому Севастополі силовики вклали чоловіка лицем у асфальт через українську пісню
В окупованому Севастополі силовики вклали чоловіка лицем у асфальт через українську пісню

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
179K
Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію
98K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
66K
«Вони допомагали Януковичу». Порошенко розказав, хто у владі «глушить» українські телеканали
53K
28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
45K
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту