Головна Київ Новини
search button user button menu button

Справу «омбудсмена ЛНР» передано до суду

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Справу «омбудсмена ЛНР» передано до суду
Направлено до суду обвинувальний акт щодо «омбудсмена ЛНР»
фото: Київська міська прокуратура

Обвинувачена у жовтні 2021 року добровільно погодилась на пропозицію росіян та обійняла посаду «уповноваженого з прав людини» «ЛНР»

Столичні правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званої «омбудсмена ЛНР». Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«​​​​За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Луганської області за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», – йдеться у повідомленні.

Розслідуванням установлено, що обвинувачена у жовтні 2021 року добровільно погодилась на пропозицію росіян та обійняла посаду так званого «уповноваженого з прав людини» загарбницької адміністрації «ЛНР».

«Перебуваючи на посаді, жінка виконує вказівки незаконно створеного органу окупаційної влади, надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану», - наголосили в прокуратурі.

«Омбудсмен ЛНР» активно займається інформаційною діяльністю, спрямованою на порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку дій РФ, у тому числі у проведенні збройної агресії проти України.

«У звʼязку із перебуванням обвинуваченої на тимчасово окупованій території Луганська, у липні поточного року Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на проведення стосовно неї спеціального досудового розслідування», – заявили правоохоронці.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини. Серед потерпілих від його дій були неповнолітні діти. Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії, у чеченській республіці «ахмат» – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.

Також раніше українська розвідка повідомила, що через брак охочих воювати, окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії. Також повідомляється, що значну частину «добровольців», з яких формують нові батальйони, складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні.

Читайте також:

Теги: ДБР «ЛНР» прокуратура Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти проводять пошук рашистів-дезертирів 
Терористи оголосили «загальну мобілізацію» в «ЛНР»
22 серпня, 19:51
Військові так званої «ЛНР» відмовляються воювати за «ДНР»
Скандал: армія «ЛНР» знову відмовляється воювати за «ДНР»
16 серпня, 01:16
Майже 500 млн грн арештованих активів хотіли вивести за кордон
Пів мільярда гривень від незаконного бізнесу в «ЛНР» послужать Україні
5 серпня, 12:09

Новини

Справу «омбудсмена ЛНР» передано до суду
Справу «омбудсмена ЛНР» передано до суду
На Київщині чоловік розстріляв державний прапор і хотів себе підірвати (фото)
На Київщині чоловік розстріляв державний прапор і хотів себе підірвати (фото)
На Київщині ЗСУ виявили схрон рашистів зі зброєю та боєприпасами (фото)
На Київщині ЗСУ виявили схрон рашистів зі зброєю та боєприпасами (фото)
Навчальний рік у Києві: Кличко повідомив, як працюватимуть школи з 1 вересня
Навчальний рік у Києві: Кличко повідомив, як працюватимуть школи з 1 вересня
Співпрацювали з РФ під час окупації Київщини: СБУ викрило злочинне угруповання
Співпрацювали з РФ під час окупації Київщини: СБУ викрило злочинне угруповання
У Києві мати знімала порноролики за участю дітей
У Києві мати знімала порноролики за участю дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
У кількох областях прогриміли вибухи
30K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
28K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
17K
Мовний скандал. Київський університет відреагував на заяву науковця про «утиски» російської
15K
Російські пропагандисти намагалися оббрехати ЗСУ і насмішили мережу
15K
Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту