Справу «омбудсмена ЛНР» передано до суду

Обвинувачена у жовтні 2021 року добровільно погодилась на пропозицію росіян та обійняла посаду «уповноваженого з прав людини» «ЛНР»

Столичні правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званої «омбудсмена ЛНР». Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«​​​​За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Луганської області за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», – йдеться у повідомленні.

Розслідуванням установлено, що обвинувачена у жовтні 2021 року добровільно погодилась на пропозицію росіян та обійняла посаду так званого «уповноваженого з прав людини» загарбницької адміністрації «ЛНР».

«Перебуваючи на посаді, жінка виконує вказівки незаконно створеного органу окупаційної влади, надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану», - наголосили в прокуратурі.

«Омбудсмен ЛНР» активно займається інформаційною діяльністю, спрямованою на порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку дій РФ, у тому числі у проведенні збройної агресії проти України.

«У звʼязку із перебуванням обвинуваченої на тимчасово окупованій території Луганська, у липні поточного року Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на проведення стосовно неї спеціального досудового розслідування», – заявили правоохоронці.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини. Серед потерпілих від його дій були неповнолітні діти. Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії, у чеченській республіці «ахмат» – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.

Також раніше українська розвідка повідомила, що через брак охочих воювати, окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії. Також повідомляється, що значну частину «добровольців», з яких формують нові батальйони, складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні.