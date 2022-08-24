Головна Новини
search button user button menu button

Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Кремль хоче промивати мозок українським дітям 
фото з відкритих джерел

Вороги пропонують виплати батькам школярів, які відправлять дітей у школи в окупації 

Президент РФ Володимир Путін придумав, як змусити українців на окупованих територіях відправляти дітей до шкіл, якими будуть керувати рашисти.

Кремлівський диктатор доручив уряду забезпечити до 15 вересня так звану «одноразову виплату» у розмірі 10 тис. рублів (трохи більше, ніж 6 тис. грн) одному з батьків дітей віком від шести до 18 років, які проживають на територіях так званих «ДНР» та «ЛНР», а також окупованих територій Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Про це повідомила 24 серпня пресслужба Кремля.

Подачку від окупантів батькам дадуть тоді, якщо їхні діти розпочнуть навчання у школах на окупованих територіях. 

Як відомо, окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав. 

Нагадаємо, днями у верховному суді РФ заявили, що дітей, знайдених у зоні стихійного лиха або за інших надзвичайних ситуацій, допустимо всиновлювати без згоди їхніх батьків або інших законних представників. Крім того, рішення про усиновлення може бути спрямоване до негайного виконання на вимогу усиновлювача у виняткових обставинах. Окупанти прикривають свої наміри випадками, коли буцімто «дитині потрібна термінова госпіталізація або медичне втручання, а зволікання може поставити під загрозу життя та здоров'я неповнолітніх».

Раніше повідомлялося, що російські загарбники викрали з Маріуполя українських дітей. Понад тисячу з них незаконно всиновили в різних регіонах Росії – Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтаю.

Читайте також:

Теги: окупанти діти школа

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенатор Ісаков відмовився від своєї дочки, яка виступила проти війни
Логіка російських чиновників: діти знаті мають жити в Лондоні, а діти простолюдинів – гинути в Україні
20 серпня, 19:10
Вивезені з російської окупації діти: депортовані чи евакуйовані?
Вивезені з російської окупації діти: депортовані чи евакуйовані?
21 серпня, 11:26
Рашисти вгатили по житлових будинках 
На Дніпропетровщині ракета влучила у будинок, під завалами опинилися діти (відео)
Сьогодні, 16:02

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
62K
СБУ провела обшук у підприємця, який надає послуги «Європейській солідарності». Партія зробила заяву
54K
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
49K
Радбез ООН провів засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС
47K
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів
44K
Удар по Запоріжжю: ракета влучила в інфраструктурний об'єкт

Новини

Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Сьогодні, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Сьогодні, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту