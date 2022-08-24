Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 

Вороги пропонують виплати батькам школярів, які відправлять дітей у школи в окупації

Президент РФ Володимир Путін придумав, як змусити українців на окупованих територіях відправляти дітей до шкіл, якими будуть керувати рашисти.

Кремлівський диктатор доручив уряду забезпечити до 15 вересня так звану «одноразову виплату» у розмірі 10 тис. рублів (трохи більше, ніж 6 тис. грн) одному з батьків дітей віком від шести до 18 років, які проживають на територіях так званих «ДНР» та «ЛНР», а також окупованих територій Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Про це повідомила 24 серпня пресслужба Кремля.

Подачку від окупантів батькам дадуть тоді, якщо їхні діти розпочнуть навчання у школах на окупованих територіях.

Як відомо, окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.

Нагадаємо, днями у верховному суді РФ заявили, що дітей, знайдених у зоні стихійного лиха або за інших надзвичайних ситуацій, допустимо всиновлювати без згоди їхніх батьків або інших законних представників. Крім того, рішення про усиновлення може бути спрямоване до негайного виконання на вимогу усиновлювача у виняткових обставинах. Окупанти прикривають свої наміри випадками, коли буцімто «дитині потрібна термінова госпіталізація або медичне втручання, а зволікання може поставити під загрозу життя та здоров'я неповнолітніх».

Раніше повідомлялося, що російські загарбники викрали з Маріуполя українських дітей. Понад тисячу з них незаконно всиновили в різних регіонах Росії – Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтаю.