Терористи оголосили «загальну мобілізацію» в «ЛНР»

Окупанти всіх чоловіків змусять воювати

У тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого «голови ЛНР» Леоніда Пасічника. В ході промови було оголошено про початок «загальної мобілізації» на території «ЛНР». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами Пасічника, вона відбуватиметься у два етапи:

мобілізація населення, яке отримала паспорти «ЛНР» та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям; решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Анонсовано, що «мобілізаційні заходи» розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії не повідомлялось.

Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців «Л/ДНР» та Збройних сил РФ.

При цьому, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.

Нагадаємо, російські загарбники вигадали черговий план примусової мобілізації на Луганщині. Цього разу із залученням дітей.

Тим часом у рашистів виникли проблеми з мобілізацією на війну – розвідка.