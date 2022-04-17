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    Події в Україні

    Окупанти в Мелітополі вкрали 3 млн грн із пошти

    &laquo;Укрпошта&raquo; намагається повернути гроші й веде перемовини з росіянами - Окупанти в Мелітополі вкрали 3 млн грн із пошти
    «Укрпошта» намагається повернути гроші й веде перемовини з росіянами
    фото з відкритих джерел

    Кошти мали спрямувати на пенсійні виплати українцям

    Російські окупанти викрали у Мелітополі майже 3 млн грн із відділення «Укрпошти». Це були пенсійні гроші, через що людям не можуть виплатити належне. Наразі українська сторона веде переговори з окупантами щодо повернення. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

    Ці кошти призначені для видачі пенсій, соціальних виплат та заробітних плат.

    «Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоби повернути ці кошти. Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, й робитимемо все, щоб і цього місяця було так само», – повідомив Смілянський.

    Нагадаємо, 5 квітня російські війська в тимчасово окупованому ними Мелітополі викрали з відділення «Укрпошти» майже 3 млн грн. Слідчі СБУ у Запорізькій області проводять досудове розслідування. Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

    Як повідомлялося, 8 квітня окупанти вкрали гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із транспортом.

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    Теги: росія окупанти прокуратура СБУ війна гроші Укрпошта розслідування Україна Ігор Смілянський окупація #stoprussia
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    Окупанти в Мелітополі вкрали 3 млн грн із пошти