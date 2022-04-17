Окупанти в Мелітополі вкрали 3 млн грн із пошти

Кошти мали спрямувати на пенсійні виплати українцям

Російські окупанти викрали у Мелітополі майже 3 млн грн із відділення «Укрпошти». Це були пенсійні гроші, через що людям не можуть виплатити належне. Наразі українська сторона веде переговори з окупантами щодо повернення. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

Ці кошти призначені для видачі пенсій, соціальних виплат та заробітних плат.

«Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоби повернути ці кошти. Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, й робитимемо все, щоб і цього місяця було так само», – повідомив Смілянський.

Нагадаємо, 5 квітня російські війська в тимчасово окупованому ними Мелітополі викрали з відділення «Укрпошти» майже 3 млн грн. Слідчі СБУ у Запорізькій області проводять досудове розслідування. Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомлялося, 8 квітня окупанти вкрали гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із транспортом.