  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти вкрали гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із транспортом

    Російські окупанти захопили Мелітополь - Окупанти вкрали гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із транспортом
    Російські окупанти захопили Мелітополь

    Мешканці Мелітополя не отримали допомогу та не зможуть виїхати з міста

    Російські окупанти не пропустили гуманітарний конвой до Мелітополя. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

    «Більше того, погрожуючи водіям, вони нахабно забрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем собі. Це означає, що мелітопольці та мешканці району не тільки не отримають життєво важливу допомогу - ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя!» - написав він у Facebook.

    Федоров нагадав, що згідно з Женевськими конвенціями гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. «Ця організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор. Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала», - сказав мер.

    Він зазначив, що випадок з гуманітарною допомогою для Мелітополя - яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки Росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті.

    7 квітня ввечері віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що до Мелітополя прямує колона з 9 автобусів для евакуації та гуманітарна допомога. На зворотному шляху до Запоріжжя вони заберуть людей. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).

    Читайте також: Мер Мелітополя Іван Федоров: Окупанти розстріляли сім’ю фермерів, які працювали у полі
    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти вкрали гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із транспортом