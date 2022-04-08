Окупанти вкрали гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із транспортом

Мешканці Мелітополя не отримали допомогу та не зможуть виїхати з міста

Російські окупанти не пропустили гуманітарний конвой до Мелітополя. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Більше того, погрожуючи водіям, вони нахабно забрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем собі. Це означає, що мелітопольці та мешканці району не тільки не отримають життєво важливу допомогу - ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя!» - написав він у Facebook.

Федоров нагадав, що згідно з Женевськими конвенціями гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. «Ця організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор. Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала», - сказав мер.

Він зазначив, що випадок з гуманітарною допомогою для Мелітополя - яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки Росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті.

7 квітня ввечері віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що до Мелітополя прямує колона з 9 автобусів для евакуації та гуманітарна допомога. На зворотному шляху до Запоріжжя вони заберуть людей. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).