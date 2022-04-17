  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    17 квітня вирушать сім евакуаційних потягів

    Українці можуть скористатися поїздами для того, щоб виїхати у безпечніші регіони - 17 квітня вирушать сім евакуаційних потягів
    Українці можуть скористатися поїздами для того, щоб виїхати у безпечніші регіони
    фото з відкритих джерел

    У неділю буде тривати евакуація

    «Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на неділю, 17 квітня. Про це йдеться на сайті перевізника.

    Додаткові евакуаційні рейси на 17.04.2022

    • 22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас.
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп  
    • 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро 
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1  
    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
    • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ  
    • 06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

    Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.

    Під час війни «Укрзалізниця» надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    17 квітня вирушать сім евакуаційних потягів