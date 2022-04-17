17 квітня вирушать сім евакуаційних потягів
Українці можуть скористатися поїздами для того, щоб виїхати у безпечніші регіони
фото з відкритих джерел
У неділю буде тривати евакуація
«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на неділю, 17 квітня. Про це йдеться на сайті перевізника.
Додаткові евакуаційні рейси на 17.04.2022
- 22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас.
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.
Під час війни «Укрзалізниця» надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації.
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