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    Економіка та фінанси

    ЄС вдарить санкціями по «Сбербанку» – Reuters

    Основним пріоритетом є скорочення доходів Путіна &ndash; глава Єврокомісії - ЄС вдарить санкціями по «Сбербанку» – Reuters
    Основним пріоритетом є скорочення доходів Путіна – глава Єврокомісії
    фото з відкритих джерел

    Йде робота над «розумними механізмами», щоб нафту також можна було включити в наступні обмеження

    Майбутні санкції Європейського Союзу проти Росії будуть спрямовані на банки, зокрема, «Сбербанк», а також на нафту, розповіла глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє Reuters.

    «Ми далі дивимося на банківський сектор, особливо на «Сбербанк», на який припадає 37% російського банківського сектору. І, звісно, є енергетичні питання», – сказала вона.

    ЄС поки позбавив найбільший російський банк від попередніх санкційних раундів, оскільки він разом з «Газпромбанком» є одним із основних каналів розрахунків за російську нафту і газ, які країни ЄС купують, незважаючи на війну в Україні.

    Вона також повідомила, що ЄС працює над «розумними механізмами», щоб нафту також можна було додати в наступні санкції.

    «Чого не повинно статися, так це того, що (президент Росії Володимир) Путін збирає ще вищі ціни на інших ринках за поставки, які в іншому випадку надходять до ЄС», – цитує вона.

    «Основним пріоритетом є скорочення доходів Путіна», – сказала вона.

    На початку березня стало відомо, що Сбербанк йде з європейського ринку.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС планує ввести нові санкції проти РФ після звірств на Київщині.

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    ЄС вдарить санкціями по «Сбербанку» – Reuters