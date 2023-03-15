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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та багато руйнувань (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Сергій Лисак / Telegram

У Марганці потрощено 13 багатоквартирних і дев'ять приватних будинків

Російські загарбники обстріляли Марганець на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Внаслідок обстрілу армією РФ Нікопольського району, що стався надвечір, у Марганці загинуло двоє людей. Це жінки 57 та 62 років», – йдеться в повідомленні.

Ще п‘ятеро осіб постраждали, з них – чотири жінки 84, 83, 67 та 38 років і 66-річний чоловік. Вони у стані середнього ступеня важкості, четверо громадян ушпиталені. Людям надано необхідну медичну допомогу.

У місті понівечено магазин, клуб, гуртожиток та автівку. Також потрощено 13 багатоквартирних і ще дев'ять приватних будинків, півдесятка господарських споруд. Окрім цього, сталася пожежа в приватній оселі, яку вже загасили рятувальники. Обстеження територій, що зазнали атаки, триває.

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Нагадаємо, триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Теги: Дніпропетровщина війна росія окупанти

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