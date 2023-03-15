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Ворог наступає на Бахмут та влаштовує диверсії на Херсонщині – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог наступає на Бахмут та влаштовує диверсії на Херсонщині – Генштаб
фото ілюстративне

Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Через неспроможність здолати Сили оборони України, Російська Федерація застосовує тактику терору. Здійснює обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права. За добу противник завдав три ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 26 авіаційних ударів та здійснив понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області та Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне і Колодязне на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка – Луганської, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Шуми Донецької області.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки

Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Побєда, Вугледар, Времівіка, Велика Новосілка та ще декілька населених пунктів Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області та Токарівка, Антонівка та саме місто Херсон.

Через власне безсилля окупанти ведуть боротьбу із цивільним населенням на тимчасово захопленій території Херсонської області. Після ефективного вогневого ураження 12-13 березня районів зосередження противника, і як наслідок великих втрат, загарбники посилюють режимні заходи у окремих населених пунктах. Російські окупанти, зазвичай, переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів. Також відзначено 14 березня рух колони окупантів у бік Криму, разом із награбованим майном.

У іншому населеному пункті Херсонщини противник проводить контрдиверсійні заходи. Виправдовуючи свої дії, звинувачують мешканців села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Також, цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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