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Окупанти накрили Бахмутський район білим фосфором

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти накрили Бахмутський район білим фосфором
фото ілюстративне

Найближчі будинки розташовані за приблизно 200 метрів від зони ураженян

Поблизу Часового Яра Донецької області російські окупанти 14 березня випустили боєприпаси з білим фосфором. Про це повідомляють журналісти AFP, які стали свідками.

Журналісти повідомляють, що чули свист, а також бачили вибухи боєприпасів, які випустили маленькі кульки білого фосфору, що палали. Зайнялася рослинність на площі еквівалентній розміру футбольного поля. Найближчі будинки розташовані за приблизно 200 метрів від зовнішнього краю зони ураження.

Два снаряди випустили по дорозі на південній околиці міста, яка веде до Бахмута, близько 16:45 з інтервалом у п’ять хвилин.

Агентство не змогло підтвердити, чи росіяни цілили по українських позиціях, але, за словами журналістів, біля дороги на спаленій території була зелена вантажівка з білим хрестом – знаком який використовує українська армія. Найближчі будинки розташовані за близько 200 метрів від місця, яке постраждало.

Запалювальні снаряди – призначені для ураження живої сили та техніки противника шляхом створення сильної пожежі, а також безпосереднім влучанням. До сучасних запалювальних речовин відносять: запалювальні суміші на основі нафтопродуктів, металізовані запалювальні суміші, терміт і термітні суміші, звичайний (білий) і пластифікований фосфор, електрон, лужні метали, а також суміш, яка самозаймається в повітрі. Дія запалювального снаряду схожа на феєрверк. Коли снаряд розривається у повітрі, з нього вилітає безліч дрібних яскравих частинок, які повільно падають на землю.

Україна неодноразово звинувачувала країну-агресорку Росію у використанні снарядів з білим фосфором. Зокрема, проти цивільного населення. Своєю чергою, Кремль усе заперечує.

Нагадаємо, триває 385-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: Донеччина війна окупанти

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