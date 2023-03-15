У Маріуполі помічено військову техніку окупантів із новими позначками

Техніка рухалась через місто в бік Новоазовська

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили нові позначки на військовій техніці російських окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Тепер – коло в прямокутнику. Техніка з подібним маркуванням рухалась через місто в бік Новоазовська та далі на північ області. Раніше подібного маркування в місті не помічено», – пише Андрющенко.

Раніше Андрющенко показав, який вигляд має окупований Маріуполь.

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Нещодавно в Маріуполі запрацювало українське радіо.

До слова, триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.