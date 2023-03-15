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Окупанти почали зачищати колаборантів – мер Мелітополя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти почали зачищати колаборантів – мер Мелітополя
фото з відкритих джерел

Загиблий вчора колаборант володів інформацією, хто з військових куди пересувався та кого переводили

Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що вчора під час вибуху підірвали директора підприємства «Міський транспорт» Івана Ткача. Він був колаборантом. Про це Федоров розповів в ефірі «Радіо Свобода».

«Ніхто, крім Ткача, не постраждав. Інформація про ще двох поранених – чергова пропаганда, яку намагаються розігнати вороги», – запевнив Федоров.

Мер також спростував, що нібито у підірваній автівці була співробітниця підприємства МУП «Міський транспорт» Олена Сиващенко і що нібито, її стан важкий.

Федоров вважає, що це зробили самі окупанти. – «Вони починають зачищати своїх же зрадників. Ткач володів інформацією, хто з військових куди пересувався, кого переводили».

Як повідомлялося, вчора у тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач, який керував муніципальним транспортом міста.

23 грудня у  центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників.  Згодом пропагандистські видання повідомили, що  внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. 

Теги: Мелітополь Запоріжжя окупанти війна

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