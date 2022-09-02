Рашисти знищили у Харкові світову спортивну арену (фото)

Знищені басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрили лише в лютому цього року

У зруйнованій будівлі виступали призери Олімпійських ігор

У ніч на 2 вересня окупанти вчергове завдали ударів по мирній інфраструктурі Харкова та області. Ракети С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи в Холодногірському районі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і показав наслідки нічного удару.

«Це світова спортивна арена, де тренувалися наші «золоті рибки» – чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки з різних видів спорту, призери Олімпійських ігор», – зазначив Синєгубов.

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Знищені басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрили лише в лютому цього року.

«Росіяни вкотре чинять терор проти мирного населення, і це все, що їм лишається. Адже успіхів на фронті у них немає. Все відбудуємо. А в наших спортивних комплексах знову будуть займатися найталановитіші спортсмени світу. Після перемоги!», – зазначив Синєгубов.

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що у ніч на 2 вересня російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. За даними Терехова, попередньо без жертв.

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.