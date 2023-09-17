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Окупанти вдарили по медичному закладу на Херсонщині (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по медичному закладу на Херсонщині (фото)
Наслідки обстрілу Микільського на Херсонщині, 17 вересня
фото: t.me/khersonskaODA

Під вогонь потрапив фельдшерсько-акушерський пункт у селі Микільське

Російські загарбники вночі 17 вересня обстріляли Херсонський район Херсонської області. Під удар потрапив медичний заклад у селі Микільське. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА у Telegram.

«Вночі під вогонь окупантів потрапив медзаклад. Унаслідок удару пошкоджено будівлю ФАПу (фельдшерсько-акушерського пункту – «Главком»). Тут вибиті вікна і двері, потрощено внутрішні приміщення», – йдеться в повідомленні.

Про постраждалих унаслідок обстрілу інформація не надходила.

Наслідки обстрілу Микільського на Херсонщині, 17 вересня
Наслідки обстрілу Микільського на Херсонщині, 17 вересня
фото: t.me/khersonskaODA
Наслідки обстрілу Микільського на Херсонщині, 17 вересня
Наслідки обстрілу Микільського на Херсонщині, 17 вересня
фото: t.me/khersonskaODA

Нагадаємо, що вночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Українські сили оборони знищили 12 із 16 ворожих цілей. 

До слова, триває 571-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення контрнаступу на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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Теги: лікарня Херсонщина обстріл

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