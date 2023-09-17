Ситуація в регіонах: ракетний удар по Одещині та загиблі на Харківщині

За добу десятеро осіб зазнали поранень, двоє – загинули

За добу дев'ять областей України зазнали ворожих ударів. Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (121 вибух). Ворог використав гранатомети, міномети, також зафіксовано запуск некерованих авіаційних ракет. Під вогнем – Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина

Уночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська громади. Без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 217 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Білопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська громади. Минулося без постраждалих та наслідків.

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Дніпропетровщина

Уночі ворог знову тероризував Нікопольщину. А саме – Покровську сільську громаду. По ній випустив понад пів десятка снарядів. Дані щодо наслідків уточнюються. На світанку крилату ракету було збито над Новомосковським районом. Тип уточнюється. Минулої доби – сім обстрілів Нікопольщини. Ворог цілив по самому Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Бив із важкої артилерії, атакував дронами-камікадзе. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Понівечені триповерхівка та приватний будинок. Минулося без загиблих і постраждалих.

Запорізька область

Під ворожим вогнем минулої доби було 20 населених пунктів області – зафіксовано 100 ударів. Рашисти здійснили п’ять РСЗВ-обстрілів Гуляйпільського, Новодарівки, Червоного та Малих Щербаків, чотири БПЛА-атаки по Злізничному, Новодарівці й Малим Щербакам, а також вгатили п’ятьма авіаційними снарядами по Оріхову й Преображенці. Зафіксовано 86 артобстрілів по прифронтових населених пунктах, зокрема по території Гуляйполя, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Ольгівського, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Приморського й Кам'янського. Надійшло п’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали.

Харківщина

Уночі ворог завдав ракетного удару по місту Харків. Зафіксовано влучання чотирьох зенітних керованих ракет 5В55 зенітно-ракетного комплексу С300 на території підприємства. Сталася пожежа.

Учора внаслідок ударів по місту Харків п’ятьма стратегічними крилатими ракетами 9М727 ракетного комплексу «Іскандер К» пошкоджено складське приміщення підприємства, сталася пожежа, пошкоджено п’ять автомобілів. Постраждало шестеро людей. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено приватний будинок. У с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення цивільний чоловік 23 років. Учора між селами Глибоке та Стрілеча російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані. Усього за добу: восьмеро – поранені, двоє – загиблі.

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Луганщина

Авіаударів завдано по Новоєгорівці та Невському. Також Невське та Білогорівка потерпали від артилерії. За добу противник здійснив 151 обстрілів (547 снарядів).

Донеччина: під вогнем рашистів – чотири населені пункти: Авдіївка, смт Зарічне, смт Курдюмівка, с. Воскресенка. Пошкоджено два житлові будинки, один із них – багатоквартирний, цех ПрАТ «Авдіївського заводу металевих конструкцій». За добу по області – одну людину поранено.

Миколаївщина

Уночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Також уночі за межами населеного пункту однієї з громад внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа вантажного автомобіля та сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Одещина

Сьогодні вночі противник завдав удару по Одещині крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Основний напрямок удару – південь Одещини. Працювала ППО. Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 77 обстрілів (334 снаряди), з них по місту Херсон – чотири обстріли (13 снарядів). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; у навчальний заклад та дві гідротехнічні споруди в Бериславському районі. Ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків у місті Берислав. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка. У стані середньої тяжкості потерпілу ушпиталено.

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Нагадаємо, що вночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Українські сили оборони знищили 12 із 16 ворожих цілей.

До слова, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення контрнаступу на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.