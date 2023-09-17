Нічна атака: Повітряні сили повідомили результати роботи ППО

Повітряні сили знищили 12 ворожих цілей під час нічної атаки 17 вересня

Захисники «приземлили» шість дронів і шість крилатих ракет противника

Уночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Українські сили оборони знищили 12 із 16 ворожих цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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«Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу: шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131 атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда); 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса», – розповіли повітряники.

За даними військових, основним напрямком удару був південь Одещини.

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До відбиття повітряної атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 12 повітряних цілей, а саме шість ударних БпЛА Shahed-136/131 і шість крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Крім того, зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. На місці працюють рятувальники. Про наслідки наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 вересня у Києві та низці областей оголошувалася повітряна тривога. Командування повітряних сил попередило про ракетну небезпеку.

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Як повідомлялося, під час повітряної тривоги 17 вересня у Харкові пролунала серія вибухів. Крім того, на світанку вибух прогримів і в Одесі. Також ворожу ракету було збито над Дніпропетровщиною.