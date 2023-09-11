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Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
фото з відкритих джерел

У ніч проти 11 вересня У Кривому пролунали гучні вибухи

Міністерство оборони РФ заявило, що система протиповітряної оборони (ППО) збила два безпілотних літальних апарати (БПЛА) літакового типу над територією Білгородської області. У ніч проти 11 вересня У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 11 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи у Кривому Розі

У ніч проти 11 вересня У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Свої».

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про обстріл зі сходу міста крилатими ракетами, а також зафіксували рух двох груп «Шахедів» з півдня та сходу в напрямку Кривого Рогу.

Індія хоче провести віртуальну зустріч G20

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запросив лідерів Групи двадцяти на віртуальну зустріч у листопаді для оцінки досягнутого прогресу щодо політичних ініціатив та цілей, які були визначені на попередньому саміті.

Моді висунув ідею проведення ще однієї віртуальної зустрічі лідерів G20 у листопаді через відеозв'язок.

Україна розробила механізм повернення українських дітей

Україна розробила механізм повернення українських дітей, який містить декілька ключових етапів. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії (YES).

Як зазначив Лубінець, цей механізм передбачає наступні ключові кроки: 

  • Розробка механізму отримання списків дітей.
  • Верифікація та оновлення даних.
  • Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.
  • Психологічна реабілітація дітей після повернення.
  • Створення спеціального центру для реабілітації.
  • Відкриття гуманітарних коридорів.

Лубінець зазначив, що ці кроки мають на меті забезпечення безпечного повернення українських дітей.

Блінкен вважає, що Україна може погодитися на переговори з РФ за однієї умови

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна готова вести переговори з РФ, якщо російська сторона покаже свою зацікавленість у дипломатії. Про це Блінкен заявив в етері телеканалу ABC.

«Що стосується переговорів, то для танго потрібні двоє. Наразі ми не бачили жодних проявів інтересу до дипломатії з боку Володимира Путіна. Але якщо він висловить зацікавленість, то, я вважаю, українці будуть готові розпочати переговори, і ми підтримаємо їх», – сказав глава МЗС США.

ЗМІ розповіли, як довго Орбан планує залишатися прем'єром Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на зустрічі з учасниками Угорського цивільного форуму, що має намір продовжувати своє керівництво країною до 2034 року. 

Ця декларація відрізняється від його попередніх заяв, коли він висловлював намір зберігати посаду до 2030 року. Він пояснив це рішення тим, що пандемія коронавірусу і війна Росії проти України забрали в нього чотири роки при владі. Тому він має намір бути біля керма країни до 2034 року.

Угорський прем'єр-міністр також відзначив, що, не дивлячись на зменшення популярності свого уряду останнім часом, це менше в порівнянні з іншими європейськими лідерськими партіями.

Байден оцінив можливість вторгнення Китаю у Тайвань

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив думку, що спад в економіці Китаю зменшує вірогідність того, що Пекін вторгнеться у Тайвань. Про це повідомляє Bloomberg.

Президент США відзначив, що Китай стикається з складнощами в економіці через ряд факторів, зокрема, через свою політику.

Важливо зауважити, що в Міністерстві фінансів США вважають, що спад китайської економіки може викликати труднощі для низки регіонів, що розвиваються, і матиме глобальні наслідки.

Атака безпілотників на Білгород

У ніч проти 11 вересня, у російському місті Білгород пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють росЗМІ.

Очевидці повідомляють, що деякі вибухи супроводжуються сильним задимленням.

Незабаром міністерство оборони РФ заявило, що система протиповітряної оборони (ППО) збила два безпілотних літальних апарати (БПЛА) літакового типу над територією Білгородської області. 

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Теги: Білгород війна Китай обстріл декларація українці Віктор Орбан Україна Тайвань Ентоні Блінкен реабілітація переговори міністр

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