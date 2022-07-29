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ЗСУ ліквідували вже 40 500 окупантів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 09:37 glavcom.ua
ЗСУ ліквідували вже 40 500 окупантів, – Генштаб
Українські бійці знищили вже 1749 танків ворога
Оперативне командування «Схід»

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку

Збройні сили України протягом доби ліквідували 270 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 500 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 липня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 40500 (+270) осіб ліквідовано;
  • танків – 1749 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 3987 (+8) од;
  • артилерійських систем – 900 (+6) од;
  • РСЗВ – 258 (+0) од;
  • засоби ППО – 117 (+0) од;
  • літаків – 222 (+0) од;
  • гелікоптерів – 190 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2);
  • крилаті ракети – 174 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2870 (+16) од;
  • спеціальна техніка – 77 (+2).
Втрати ворога станом на 29 липня
Втрати ворога станом на 29 липня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

До слова, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили. 

Про ситуацію в Україні станом на ранок 29 липня читайте тут.

Теги: ЗСУ росія війна Україна Генштаб окупанти

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