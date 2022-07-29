ЗСУ ліквідували вже 40 500 окупантів, – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку

Збройні сили України протягом доби ліквідували 270 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 500 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 40500 (+270) осіб ліквідовано;

танків – 1749 (+7) од;

бойових броньованих машин – 3987 (+8) од;

артилерійських систем – 900 (+6) од;

РСЗВ – 258 (+0) од;

засоби ППО – 117 (+0) од;

літаків – 222 (+0) од;

гелікоптерів – 190 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2);

крилаті ракети – 174 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2870 (+16) од;

спеціальна техніка – 77 (+2).

Втрати ворога станом на 29 липня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

До слова, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили.

Про ситуацію в Україні станом на ранок 29 липня читайте тут.