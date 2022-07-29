ЗСУ ліквідували вже 40 500 окупантів, – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку
Збройні сили України протягом доби ліквідували 270 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 500 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 липня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 40500 (+270) осіб ліквідовано;
- танків – 1749 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 3987 (+8) од;
- артилерійських систем – 900 (+6) од;
- РСЗВ – 258 (+0) од;
- засоби ППО – 117 (+0) од;
- літаків – 222 (+0) од;
- гелікоптерів – 190 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2);
- крилаті ракети – 174 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2870 (+16) од;
- спеціальна техніка – 77 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.
До слова, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили.
Про ситуацію в Україні станом на ранок 29 липня читайте тут.
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