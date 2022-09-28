Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу

Жителів Кривого Рогу закликають не знімати та не викладати у соцмережі місце прильоту

Детальної інформації про місце влучання поки немає

Російські загарбники вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Цю інформацію підтвердив мер міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – йдеться в повідомленні.

Детальної інформації про місце влучання поки немає.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій та Дніпропетровській областях під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Нагадаємо, триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.