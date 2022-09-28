У кількох областях прогриміли вибухи

У кількох областях зараз оголошена повітряна тривога

Жителі Кривогу Рогу на Дніпропетровщині почули гучні вибухи. Про це повідомляють Telegram-канали.

Згодом стало відомо про вибухи у Запоріжжі.

У кількох областях зараз оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.