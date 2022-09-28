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Росія мобілізує багатодітних, осіб з інвалідністю та старших за 60 років, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія мобілізує багатодітних, осіб з інвалідністю та старших за 60 років, – Генштаб
Мобілізований особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту
фото ілюстративне

Мобілізації в РФ підлягають всі чоловіки, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду

Триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, за поточну добу окупанти завдали два ракетних та три авіаційних удари, здійснили понад шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждало понад вісім населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Мар’їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове;
  • на Краматорському напрямку – Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброва та Озерне;
  • на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр’ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка;
  • на Новопавлівському напрямку – Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка;
  • на Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив на даному напрямку до 40 вильотів БпЛА.

У Російській Федерації та тимчасово окупованих Росією частинах областей України тривають заходи так званої часткової мобілізації. У віддалених населених пунктах Російської Федерації мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

Неготовність реалізації заходів мобілізації відзначено на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей. Так, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

Зберігається тенденція пошуку особами призовного віку способів ухилення від мобілізації. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, чоловіки, з метою уникнення мобілізації, намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон Російської Федерації, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби уразила два опорних пункти противника. Ракетні війська і артилерія уразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію-ретранслятор.

Теги: росія окупанти війна Україна

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