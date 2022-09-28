На Донеччині рашисти обстріляли школу, де ховалися цивільні (фото)

Унаслідок ворожого обстрілу стався обвал стін.

У Миколаївці Донецької області російські заарбники обстріляли школу, у якій було облаштоване укриття для цивільного населення. Наразі тривають пошуки людини. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Школу, в якій було облаштоване сховище для цивільних, обстріляли російські окупанти у Миколаївці. Обстріл (попередньо, ракетою С300) стався близько 5-ї ранку, у сховищі на той час перебувало дванадцятеро людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю», – зазначив Кириленко.

За даними голови ОВА, окупанти цілили «просто у будівлю школи», унаслідок ворожого обстрілу стався обвал стін.

Облаштоване в школі сховище, за словами Кириленка, витримало – постраждалих серед людей, які там перебували, немає. До цього часу відсутня інформація стосовно однієї людини, яка працювала в школі, пошуки її тривають.

«Цинізм і безглузда жорстокість окупантів безмежні: ця школа немає нічого спільного з військовим об'єктом, місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту», – зауважив голова ОВА.

Він наголосив, що безпечних місць у Донецькій області немає, тож місцевим слід виїжджати в більш безпечні регіони країни. Усю необхідну допомогу в переміщенні влада забезпечить.

Як повідомлялося, російські загарбники вдарили фосфорними снарядами по одному із сіл в Запорізькій області. Унаслідок чого згоріло кілька будинків та школа.