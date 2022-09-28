Окупанти обстріляли Гуляйполе: зруйнована історична пам’ятка (фото)

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Сьогодні зранку, 28 вересня, Росія завдала удару по Гуляйполю Запорізької області. У центр міста влучили три ракети С-300. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

«Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С-300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога», – зазначив він.

5 фото На весь екран









Інформація щодо постраждалих уточнюється. Старух додав, що окупанти кілька місяців обстрілюють місто, аби залякати, примусити здатися. Але у них нічого не вийшло і не вийде.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.