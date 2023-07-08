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Окупанти вгатили по Лиману, є загиблі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вгатили по Лиману, є загиблі (фото)
У результаті обстрілу пошкоджено будинок і крамницю
фото: Павло Кириленко/Facebook

Російські терористи продовжують бити по цивільному населенню Донеччини

У суботу, 8 липня, близько 10 години ранку російські окупанти завдали удару по місту Лиман Донецької області з РСЗВ, поцілили у приватний сектор. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У результаті обстрілу пошкоджено будинок і крамницю. Щонайменше шість людей загинули і п’ять поранені.

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фото: Павло Кириленко/Facebook

На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 8 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА Shahed-136/131. Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити.

Як повідомлялося, уночі окупанти вдарили безпілотниками по Кривому Рогу. Ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство. У результаті удару постраждав 26-річний чоловік. Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що під ранок Кіровоградщину атакували ворожі «Шахеди». Працювала ППО. «Попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури», – розповів він.

Теги: Донецкая область окупанти війна обстріл росія

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