Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених дронів

Є влучання дронів у промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині

У ніч на 8 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА Shahed-136/131.

«Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. «Шахеди» влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

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Як повідомлялося, уночі окупанти вдарили безпілотниками по Кривому Рогу. Ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство. У результаті удару постраждав 26-річний чоловік. Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що під ранок Кіровоградщину атакували ворожі «Шахеди». Працювала ППО. «Попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури», – розповів він.