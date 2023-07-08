Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Окупанти атакували Україну дронами Shahed-136/131
фото з відкритих джерел

Є влучання дронів у промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині

У ніч на 8 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА Shahed-136/131.

«Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. «Шахеди» влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених дронів фото 1

Як повідомлялося, уночі окупанти вдарили безпілотниками по Кривому Рогу. Ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство. У результаті удару постраждав 26-річний чоловік. Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що під ранок Кіровоградщину атакували ворожі «Шахеди». Працювала ППО. «Попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури», – розповів він.

Теги: безпілотник війна росія окупанти ЗСУ Дніпропетровщина Кіровоградщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський виробник сільськогосподарських дронів почав випускати розвідувальні безпілотники
ЗМІ знайшли у Росії таємний завод із виготовлення іранських дронів
Сьогодні, 08:06
У Кривому Розі сталося одразу дві пожежі
Окупанти вдарили «Шахедами» по Кривому Рогу: перші деталі
Сьогодні, 07:42
Українські розробники шукають шляхи боротьби з іранськими дронами-камікадзе
Україна розробляє технології для протидії іранським дронам – ЗМІ
5 липня, 22:35

Події в Україні

Британська розвідка заявила про стабільні успіхи ЗСУ під Бахмутом
Британська розвідка заявила про стабільні успіхи ЗСУ під Бахмутом
Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки (фото)
Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки (фото)
Вільний острів вільної України: Зеленський відвідав Зміїний (відео)
Вільний острів вільної України: Зеленський відвідав Зміїний (відео)
500 днів повномасштабної війни: хроніка перемог України
500 днів повномасштабної війни: хроніка перемог України
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
61K
Кремль наляканий: Зеленський приїхав до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
34K
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
26K
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
22K
Катівня у стінах храму УПЦ МП: відкрито провадження щодо священника-колаборанта
15K
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту