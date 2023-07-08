Окупанти вдарили «Шахедами» по Кривому Рогу: перші деталі

У Кривому Розі сталося одразу дві пожежі

Ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство

У ніч на 8 липня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Ворог застосував безпілотники, поцілив у сільськогосподарське підприємство. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У результаті удару остраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали.

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Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки.

Обстеження території триває.

Нагадаємо, вночі оголошувалася повітряна тривога у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Найдовше повітряна тривога тривала у Кіровоградській області. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи під час тривоги.