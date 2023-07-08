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Окупанти вдарили «Шахедами» по Кривому Рогу: перші деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили «Шахедами» по Кривому Рогу: перші деталі
У Кривому Розі сталося одразу дві пожежі
фото: Сергій Лисак/Facebook

Ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство

У ніч на 8 липня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Ворог застосував безпілотники, поцілив у сільськогосподарське підприємство. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У результаті удару остраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали.

Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки.

Обстеження території триває.

Нагадаємо, вночі оголошувалася повітряна тривога у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Найдовше повітряна тривога тривала у Кіровоградській області. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи під час тривоги. 

Теги: Дніпропетровщина Кривий Ріг безпілотник окупанти росія війна

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