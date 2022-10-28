Слова Путіна підпадають під визначення геноциду українського народу – висновок ISW

Володимир Путін все ще має на меті знищити українську державу

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що унеможливлює початок серйозних переговорів щодо припинення війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти організації проаналізували виступ російського диктатора у дискусійному клубі «Валдай» 27 жовтня та прийшли до висновку, що Путін все ще має на меті знищити українську державу та стерти поняття українського народу. Зокрема про це свідчать його постійні наративи про те, що Україна та Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави через історичні обставини.

«Ці заяви, разом із багатьма діями Росії, мають викликати серйозні роздуми над питанням, що війна Росії проти України є геноцидом, оскільки геноцид юридично визначається як дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу», – йдеться у повідомленні ISW.

Ключові висновки

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати український суверенітет у спосіб, який принципово несумісний із серйозними переговорами.

Високопоставлений російський чиновник пригрозив, що Росія може націлитися на західні комерційні супутники, які підтримують Україну.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступальні дії на північному сході Харківської області та на лінії Кремінна-Лисичанськ.

Російські війська продовжують підготовку до оборони на східному березі Дніпра в Херсонській області.

Російські джерела стверджували, що українські сили проводили обмежені наземні штурми в Херсонській області.

Російські війська продовжували вести наземні обстріли Донецької області.

Російські військові розіслали повістки про мобілізацію іноземним громадянам, які працюють у Росії.

Група «Вагнера» Євгена Пригожина, ймовірно, продовжує розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщує більш складну техніку нарівні зі звичайними російськими військовими.

Представники російської та окупаційної адміністрації почали вилучати мобільні телефони мешканців окупованих Росією територій для підтримки правоохоронних органів та оперативних заходів безпеки.

Нагадаємо, США розробили план протидії, якщо Росія захопить західну зброю в Україні.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.