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Сумщина повністю залишиться без водопостачання і вуличного освітлення

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сумщина повністю залишиться без водопостачання і вуличного освітлення
Жителів просять мінімізувати використання електроенергії
фото ілюстративне

В області не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення

20 жовтня у всій Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«По області відключаємо водопостачання з 7 до 23 години, не працюватиме електротранспорт, не працюватиме вуличне освітлення.

Просимо виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні зробити завтра санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму», – написав Живицький.

За словами Живицького, за можливості, якщо усі свідомо обмежать споживання, вдасться уникнути відключення електроенергії для населення.

Нагадаємо, у найближчі кілька днів на українців очікують планові відключення електроенергії.

Жителів просять мінімізувати використання електроенергії. Крім того, не будуть вмикати вуличне освітлення та різні вивіски. Це роблять з метою, щоб надалі не робити віялові відключення електроенергії.

Мер Києва Віталій кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію. 

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Теги: Сумщина електроенергія

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