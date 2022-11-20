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Обстріли ЗАЕС та реакція на «розстріл російських полонених». П'ять важливих новин 20 листопада

Надія Клочко
glavcom.ua
Обстріли ЗАЕС та реакція на «розстріл російських полонених». П'ять важливих новин 20 листопада
Рашисти вчергове обстріляли територію Запорізької АЕС
фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни Росії випустила по Україні понад 4700 ракет

Сьогодні, 20 листопада, триває 270 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Реакція на відео «розстрілу російських полонених»

У мережу потрапило відео, на якому видно, як росіяни нібито здаються у полон ЗСУ. Проте один із загарбників почав стріляти у бік українських військових. Після цього російські пропагандисти звинуватили ЗСУ у нібито розстрілі військовополонених окупантів, що є воєнним злочином. При цьому загарбники перші відкрили вогонь і втратили статус військовополонених.

Відео було поширено у російських телеграм-каналах 18 листопада. На ньому відсутній момент загибелі 11 людей. Також невідомо, хто знімав це відео і де саме воно було зроблено.

Частина відео свідчить, що мала місце провокація з боку російських військових, які під час здачі застосували зброю проти українських військових. Такий замах на віроломство заборонений Додатковим протоколом №1 до Женевських конвенцій 1949 року (а саме статтею 37).

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл російських окупантів, які інсценували здачу у полон на Луганщині. Лубінець наголосив, що у такому випадку російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, оскільки вони ведуть бій і вчиняють віроломство. Він підкреслив, що вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства, мають бути покараними.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також прокоментував відео з нібито розстрілом російських військовополонених бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада.

За словами Арестовича, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводиться агресивно, то втрачає права військовополоненого. Тому цей інцидент не можна вважати розстрілом військовополонених, а бійці ЗСУ не вчиняли воєнного злочину.

Обстріли Запорізької АЕС

МАГАТЕ повідомило, що потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вчора ввечері та сьогодні вранці, 20 листопада. 

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає. Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що результатом останніх обстрілів Запорізької атомної електростанції стало пошкодження її інфраструктури станції.

Скільки ракет Росія запустила по Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет.

Зеленський також повідомив, що минулого вівторка Росія здійснила майже сто ракетних ударів, внаслідок чого без електроенергії лишилися понад 20 мільйонів людей.

Також президент у своєму зверненні закликав учасників організації Франкофонії підтримати українську формулу миру з РФ.

Візит міністра оборони Нової Зеландії

Україну відвідав міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. 

Міністр у Києві вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори з Резніковим. «Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною», – заявив Енаре.

Обстріли ЗАЕС та реакція на «розстріл російських полонених». П'ять важливих новин 20 листопада фото 1

Розкол в армії Росії

Британська розвідка повідомила, що російська армія розколота через погане керівництво на нижчому рівні, попри певні успіхи під командуванням недавно призначеного генерала Сергія Суровікіна. 

Аналітики британського відомства зазначають, що нещодавній відступ Росії з правого берега Дніпра у Херсонській області був більш організованим, ніж попередні. Британська розвідка зазначає, що втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями. Крім того, росіяни знищили значну частину техніки, аби вона не дісталася українським військам.

Водночас американські аналітики звертають увагу, що російський диктатор Володимир Путін протягом тижня тримає інформаційну паузу, коли його окупаційні війська програють на фронті в Україні. Він воліє говорити лише про перемоги, а от погані новини залишає іншим спікерам. Про це йдеться у публікації Associated Press. Аналітики наголошують, що очільник Кремля, який раніше, за чутками, особисто керував військовою кампанією проти української держави й віддавав накази генералам на полі бою, цього тижня, здається, був зосереджений на всьому, окрім війни.

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Теги: Україна війна Володимир Зеленський росія

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