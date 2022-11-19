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Під Мелітополем спалили будинок культури через російський триколор – Іван Федоров (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Під Мелітополем спалили будинок культури через російський триколор – Іван Федоров (відео)
Над будинком культури майорів російський прапор
фото: скріншот з відео

У селі Миронівка Мелітопольського району згорів будинок культури

У тимчасово окупованому селі Миронівка Мелітопольського району Запорізької області спалили будинок культури і його навіть не намагалися гасити. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Мешканці Мелітопольщини навіть на дев'ятому місяці окупації яскраво показують опір чомусь російському. У селі Миронівка Мелітопольського району хтось настільки хотів позбутися ненависного російського триколору на місцевому будинку культури, що довелося пожертвувати цілою будівлею», – зазначив Федоров.

За його словами, будинок культури ніхто навіть не намагався гасити. Адже люди, які виживають в окупації, хочуть побачити «руський мір» лише у полум'ї.

Нагадаємо, 15 листопада у місті Мелітополь ЗСУ знищили штаб одного з ворожих підрозділів. Крім того, у результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 «Град» і зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

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Теги: війна пожежа Іван Федоров Мелітополь прапор

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