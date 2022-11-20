Недільний обстріл ЗАЕС: омбудсмен розповів про наслідки

Перебування на атомній станції російських військ – це пряма загроза всьому світу

РФ нехтує перебуванням експертів МАГАТЕ на станції

Результатом останніх обстрілів Запорізької атомної електростанції стало пошкодження її інфраструктури станції. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Це саме та інфраструктура, яка давала б змогу запустити 5-ий та 6-ий енергоблоки та відновити виробництво електроенергії для потреб України, наголосив омбудсмен.

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«Як бачимо, РФ нехтує перебуванням експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, здоровим глуздом і безпекою не лише тих, хто перебуває на станції, а й тих людей, які можуть стати жертвами непоправної трагедії», – додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вчора ввечері та сьогодні вранці, 20 листопада.

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Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що в найближчі тижні буде направлено місію з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі раніше заявив, що українські співробітники Запорізької АЕС працюють під незмінним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку станції.