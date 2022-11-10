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Окупанти вгатили ракетами по агрофірмі на Запоріжжі (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти вгатили ракетами по агрофірмі на Запоріжжі (фото) 
Ворог ніяк не вгамується, воює з сільськогосподарською технікою 
фото: Олександр Старух /Telegram 

Окупанти били з С-300 

Близько 7 ранку 10 листопада дві ракети, ймовірно С-300, вибухнули на території агропідприємства на Вільнянщині Запорізької області. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Старух.

Окупанти вгатили ракетами по агрофірмі на Запоріжжі (фото)  фото 1

Пошкоджені господарські споруди і техніка.  

Окупанти вгатили ракетами по агрофірмі на Запоріжжі (фото)  фото 2
Окупанти вгатили ракетами по агрофірмі на Запоріжжі (фото)  фото 3

За попередніми даними, обійшлося без жертв. 
 
Нагадаємо, напередодні, 9 листопада, російські окупанти обстріляли Миколаїв зі «Смерча». Одну людину поранено.

Як відомо, триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.

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Теги: Запоріжжя обстріл війна

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