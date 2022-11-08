Ракета розірвалась у полі: рашисти атакували Запоріжжя

Через обстріл пошкоджений будинок і споруди довкола

Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи

Зранку російські загарбники завдали удару ракетами С300 по одному з сіл Запорізького району. Про це повідомив начальник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні зранку російські терористи нанесли удар ракетами С300 по одному з сіл Запорізького району. Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вночі розбили великий будинок культури та спорту в центрі Гуляйполя Запорізької області.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.