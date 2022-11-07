Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстрілюють Запоріжжя, є загиблий

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстрілюють Запоріжжя, є загиблий
Протягом неділі було більш як пів сотні обстрілів 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Ворог «воює» із цивільною інфраструктурою  

Сьогодні, 7 листопада, із сьомої години ранку російські терористи почали обстріли села Кущове Запорізького району. Про це повідомляє у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Напередодні росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками.  

«Протягом минулої доби вони не зупинялися і тероризували все ту ж Запорізьку область. Було зафіксовано 52 обстріли. Одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Терористи також зруйнували 16 об'єктів цивільної інфраструктури. 

Нагадаємо, напередодні російські окупанти вночі розбили великий будинок культури та спорту в центрі Гуляйполя Запорізької області.

Як відомо, 6 листопада російські терористи обстріляли ракетами Вільнянський район Запоріжжя. 

Читайте також:

Теги: обстріл Запоріжжя росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники продовжують розбір завалів у Запоріжжі
Обстріл житлового кварталу у Запоріжжі: влада повідомила про жертви (фото)
Вчора, 08:06
Уламки ракет пошкодили будівлі та автівки
Обстріл Запоріжжя: Офіс президента показав фото наслідків 
Вчора, 09:32
Ворог випустив ракети С-300 по житлових кварталах
Удар по Запоріжжю: стало відомо, ким був загиблий чоловік 
Вчора, 12:05

Події в Україні

ЗСУ показали кадри спецоперації зі звільнення Куп'янського району (відео)
ЗСУ показали кадри спецоперації зі звільнення Куп'янського району (відео)
Рашисти на Харківщині розстріляли автівку і поранили водія 
Рашисти на Харківщині розстріляли автівку і поранили водія 
Окупанти збираються тікати з Херсонщини до Криму – розвідка 
Окупанти збираються тікати з Херсонщини до Криму – розвідка 
Рашисти обстрілюють Запоріжжя, є загиблий
Рашисти обстрілюють Запоріжжя, є загиблий
Мінус 530 рашистів за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворогів 
Мінус 530 рашистів за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворогів 
У Сєвєродонецьку рашисти вилучають зі стихійних поховань тіла жертв своєї агресії
У Сєвєродонецьку рашисти вилучають зі стихійних поховань тіла жертв своєї агресії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Московський патріарх Кирило зробив заяву про загибель Росії
101K
Територіальні претензії до України: Угорщина поставила Путіна на місце
100K
Армія Росії має піти. Якими є умови для переговорів між Путіним і Зеленським
79K
Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна: названо причину
64K
Повернення ексомбудсменки Денісової. Верховний суд поставив крапку в історії
34K
Банкова заявила про зміну Росією тактики війни: названо три основні пункти

Новини

У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту