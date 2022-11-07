Рашисти обстрілюють Запоріжжя, є загиблий

Протягом неділі було більш як пів сотні обстрілів

Ворог «воює» із цивільною інфраструктурою

Сьогодні, 7 листопада, із сьомої години ранку російські терористи почали обстріли села Кущове Запорізького району. Про це повідомляє у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Напередодні росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками.

«Протягом минулої доби вони не зупинялися і тероризували все ту ж Запорізьку область. Було зафіксовано 52 обстріли. Одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Терористи також зруйнували 16 об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти вночі розбили великий будинок культури та спорту в центрі Гуляйполя Запорізької області.

Як відомо, 6 листопада російські терористи обстріляли ракетами Вільнянський район Запоріжжя.