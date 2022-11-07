Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: голова ОВА показав жахливі наслідки

Окупанти влучили у фермерське господарство та приватні будівлі

Сьогодні, 7 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по селу в Запорізькій області. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Негідники знову гатила по наших селах. Сьогодні, близько восьмої ранку вони обстріляли село Запорізького району ракетами С300. Пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі. Нічого, віддамо сторицею!», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, із сьомої години ранку російські терористи почали обстріли села Кущове Запорізького району.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти вночі розбили великий будинок культури та спорту в центрі Гуляйполя Запорізької області.