Окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців – Зеленський

Окупанти продовжують нищити українські міста

Світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України. Про це заявив президента Володимир Зеленський під час свого звернення.

За словами президента, за 21 день повномасштабної війни російські війська завдали Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за вісім років.

«Постраждали найбільше саме території Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та Південь України. Постраждали найбільше саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей», – заявив Зеленський.

За час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.