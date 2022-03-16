Арестович розповів, де зосереджені основні сили противника (відео)

Арестович розповів, що гарячі точки в Україні не змінилися

Наші війська завдали потужні ракетні артилерійські та авіаційні удари по угрупуванням противника

Наші війська на деяких напрямках провели невеликий тактичний контрнаступ, що покращило ситуацію в конкретних районах оборони. Також наші війська завдавали потужні ракетні артилерійські та авіаційні удари по угрупуванням противника. Не менше семи таких ударів було нанесено протягом доби, про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович розповів, що гарячі точки не змінилися. РФ витратила свої ресурси, спроби перекинути найманців із Сирії, Лівії та Далекого Сходу поки не вдаються. Росія не має резервів.

«Основні зусилля вони (окупанти, – ред) зберігають в зоні ООС, але вчора вони понесли втрати на напрямку Ізюм та Миколаїв», – розповів Арестович.

Триває двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Протягом останньої доби Збройним силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України.

За час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.



