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    Мінцифри запустило сайт для збору доказів воєнних злочинів Росії

    Мінцифри запустило сайт для збору доказів воєнних злочинів Росії
    фото: Міністерство цифрової трансформації України

    Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі

    Міністерство цифрової трансформації запустило спеціальний сайт для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації. Сайт називається «Доказ». На порталі будуть збирати докази, повідомляєпресслужба Мінцифри.

    «24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи всі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат як людських життів, так й інфраструктури. За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним. Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі», – йдеться у повідомленні.

    На сайт «Доказ» можна завантажити фото та відеоматеріали злочинів РФ, зокрема:

    • бойових дій ворога у вашому регіоні;
    • насилля;
    • пошкодження об’єктів інфраструктури;
    • диверсій тощо.

    Нагадаємо, 16 березня у Запоріжжі на залізничному вокзалі Запоріжжя-2 прогримів вибух. Згодом очевидці опублікували відео, на якому видно наслідки вибуху на вокзалі. Зокрема пошкоджено колії та вінка на вокзалі. До слова, окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали у Харкові.

    Теги: вибух росія окупанти війна #stoprussia
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    Мінцифри запустило сайт для збору доказів воєнних злочинів Росії