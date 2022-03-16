Мінцифри запустило сайт для збору доказів воєнних злочинів Росії

Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі

Міністерство цифрової трансформації запустило спеціальний сайт для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації. Сайт називається «Доказ». На порталі будуть збирати докази, повідомляє пресслужба Мінцифри.

«24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи всі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат як людських життів, так й інфраструктури. За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним. Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі», – йдеться у повідомленні.

На сайт «Доказ» можна завантажити фото та відеоматеріали злочинів РФ, зокрема:

бойових дій ворога у вашому регіоні;

насилля;

пошкодження об’єктів інфраструктури;

диверсій тощо.

Нагадаємо, 16 березня у Запоріжжі на залізничному вокзалі Запоріжжя-2 прогримів вибух. Згодом очевидці опублікували відео, на якому видно наслідки вибуху на вокзалі. Зокрема пошкоджено колії та вінка на вокзалі. До слова, окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали у Харкові.